شاهد: طلاب يتظاهرون في بودابست لإبقاء جامعة أسسها سوروس

شارك آلاف في مظاهرة طلابية في بودابست يوم السبت تطالب بضمانات للحرية التعليمية وتغيير السياسات الحكومية التي دفعت جامعة أسسها الملياردير الأمريكي جورج سوروس للتخطيط لمغادرة المجر.

كانت الجامعة الأوروبية المركزية أعلنت أنها ستنتقل إلى فيينا ما لم توافق حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول على ضمان الإطار القانوني لاستمرار عملياتها في المجر.

وقال المشاركون في المظاهرة، التي نُظمت خارج المباني التاريخية لجامعة كورفينوس على ضفة نهر الدانوب، إنه لا بد من الدفاع عن المناخ التعليمي الممثل في الجامعة الأوروبية المركزية.