تفشي تسمم "الخس الافرنجي" يعكر صفو احتفالات عيد الشكر

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أصدرت السلطات الأمريكية تحذيراً لمواطنيها بعدم استهلاك خضار الخس الافرنجي بعد انتشار حالات التسمم جراء تناوله في 11 ولاية أمريكية وإقليمي أونتاريو وكيبيك في كندا.

وجاء التحذير بعد الإبلاغ عن أكثر من 30 حالة تسمم أثبتت الفحوصات أنها نتجت عن تناول خس مسمم، مما يلقي بظلاله على احتفالات عيد الشكر التي تتصدرها وجبات الديك الرومي المحاطة بكافة أنواع الخضروات. وطالبت السلطات بائعي الخضروات والمطاعم بالتوقف عن بيع الخس والتخلص من الكميات الموجودة لديهم.