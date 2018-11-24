التوصل لاتفاقية بخصوص جبل طارق.. والتصويت الأحد على البريكست في القمة الأوروبية

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعلن في اتفاقه مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد يوم الأحد أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل جبل طارق يجب بحثها مباشرة مع مدريد.

وتقول المسودة "بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يتم إدراج جبل طارق في النطاق الإقليمي للاتفاقات المزمع إبرامها بين الاتحاد والمملكة المتحدة.