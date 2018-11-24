شاهد: آلاف النسوة في شوارع مدن أوروبية لمحاربة العنف ضد المرأة

وطالب المتظاهرون الحكومة وضع مكافحة العنف القائم على أساس الجنس، على سلم أولوياتها، بالإضافة إلى استثمار المزيد من الموارد لمساعدة الضحايا.

خرج يوم السبت ع شرات الآلاف من النساء والرجال إلى الشوارع في أنحاء فرنسا، لإدانة التمييز والعنف الجنسي.

وفي باريس وحدها خرج حوالي 12000 رجل وامرأة من جميع الأعمار مرددين شعارات تطالب بالمساواة، كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة في 50 مدينة فرنسية.

المظاهرات التي خرجت في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة #MeToo في باريس، فاقت عددا تلك التي خرجت للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات، حيث خرج فيها حوالي 8000 شخص فقط.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 225000 امرأة يعانين من شريكهن الحالي أو السابق كل عام في فرنسا، بحسب احصائيات رسمية، كما أن هنالك حوالي 230 امرأة ضحية اغتصاب أو محاولة اغتصاب كل يوم.

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وفي العاصمة الإيطالية روما، تظاهرات مجموعة من النساء ضد العنف القائم على أساس الجنس، والعنصرية.

المتظاهرات أكدن أن العنصرية وعدم المساواة والاستغلال قد تكون أداة سياسية أحيانا، واتهمن حكومة سالفيني بشن حرب على النساء والمهاجرين ومثليي الجنس، من خلال تطبيق قوانين وسياسات تهدف إلى إعادة المجتمع إلى مرحلة الأبوية.

وأطلقت المتظاهرات 160 بالونا وردي اللون في السماء.

وكانت المجموعة المنظمة لهذه المظاهرة قد دعت إلى الخروج دون رفع أعلام أو شعارات سياسية، كون المسيرة تهدف أساسا إلى دحض العنف.

ومن المفترض أن تخرج مظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي في مختلف أنحاء العالم، للمناداة بضرورة القضاء على العنف ضد المرأة.