زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب إيران وإصابة حوالي 200 شخص

وشعر الناس في العاصمة العراقية بغداد وفي الكويت بالزلزال.وقال رئيس أجهزة الطوارئ الحكومية بر حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي "لم ترد بلاغات حتى الآن عن أي قتلى وأصيب معظم الجرحى أثناء الهروب وليس بسبب أضرار نجمت عن الزلزال".

قالت إيران يوم الأحد إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط أي قتلى عقب وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة قرب ا لحدود الغربية لإيران مع العراق وذلك حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ستة فرق إنقاذ أرسلت على الفور إلى منطقة الزلزال وأن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح طفيفة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الناس شعروا بالزلزال في سبعة أقاليم على الأقل بإيران وكان أقوى في إقليم كرمنشاه.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمي إن 50 شخصا أصيبوا في بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود قرب مركز الزلزال و50 آخرين في بلدة قريبة.

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سكان العراق شعروا بالزلزال ولا أضرار حتى الساعة

وقالت هيئة المسح الجيولوجي العراقية إن الناس شعروا بالزلزال في بغداد، حيث قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا، وفي إربيل بمنطقة كردستان العراق ومحافظات عراقية أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الناس شعروا بالزلزال في بعض مناطق الكويت ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وقال علي مرادي رئيس مركز الزلازل بإيران للتلفزيون الرسمي "لحسن الحظ لم يكن الزلزال قريبا من المدن الكبرى. ولكن ربما سبب أضرارا في قرى وآمل ألا يكون قد ضرب الكثير من القرى".

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وتتعرض لزلازل بشكل متكرر. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقع زلزال قوته 7.3 درجة في إقليم كرمنشاه بغرب إيران مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 620 شخصا وإصابة آلاف آخرين ولا سيما في بلدة سرب الذهب.

وفي عام 2003 وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في إقليم كرمان مما أدى إلى مقتل 31 ألف شخص وتسوية مدينة بام التاريخية بالأرض.