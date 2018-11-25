خامنئي: واشنطن تخشى الصحوة الإسلامية وأقول للحكام المسلمين.. لن تنفعكم ولاية أمريكا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على موقعه الالكتروني يوم الأحد إن الولايات المتحدة تستهدف الشرق الأوسط لأنها تخشى "صحوة" إسلامية في المنطقة.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ مايو أيار عندما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات بعد انسحابه من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية.

وقال خامنئي "القوى العالمية بزعامة أمريكا أبدت اهتمامها بالشرق الأوسط بسبب الصحوة الإسلامية في المنطقة. إنهم يخشون صحوة الدول الإسلامية... بسبب الصفعات التي تلقوها إينما انتشر الإسلام في قلوب الناس".