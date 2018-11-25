المصادقة رسميا على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في قمة الطلاق بين بروكسل ولندن

تعيش العاصمة الأوروبية بروكسل هذا الأحد على وقع قمة الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعن هذا، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه مأساة على حد تعبيره.

أما الرئيس إيمانويل ماكرون فقد وصف اللحظة الراهنة بالخطيرة ورأى أن البريكست يظهر أن الاتحاد الأوروبي هش ويحتاج إلى إعادة تأسيس ويحتاج لتحسين لكن ورغم هذه التصريحات القوية فقد أشار الرئيس الفرنسي إلى أن اتفاق البريكست اتفاق جيد.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة ليتوانيا يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يستبعد عدة احتمالات بعد أن يوقع الزعماء على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل موضحة أن إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء آخر في بريطانيا من الاحتمالات الواردة.

وقالت الرئيسة داليا جريباوسكايتي للصحفيين لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أي شيء يمكن أن يحدث، هناك على الأقل أربعة سيناريوهات محتملة لكن الأمر يرجع للجانب البريطاني في تقرير المسار الذي سيتخذه".