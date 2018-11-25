الجمعة السوداء: الأمريكيون أنفقوا 6.22 مليار دولار في الشراء عبر الانترنت

أظهرت بيانات جديدة السبت أن مزيدا من المتسوقين تحولوا الى الانترنت للإستفادة من صفقات بدء موسم التسوق بمناسبة احتفالات نهاية السنة وشملت المشتريات كل المعروضات المخفضة من الملابس الى أجهزة التلفزيون المسطحة.

حملة التسوق هذه التي صاحبت بلاك فرايداي أو الجمعة السوداء حققت على الشبكة العنكبوتية في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 6.22 مليار دولار، أي بزيادة 23.6 بالمئة عن العام الماضي بحسب ما أعلن عنه تطبيق الإحصاء أدوبي أناليتيك الذي تتبع معاملات 80 من أفضل 100 بائع تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة مثل والمارت وأمازون.

ووفقا للاتحاد الوطني للتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغ عدد الاشخاص الذين تسوقوا في هذا اليوم 116 مليون أمريكي. واكتظت شوارع الولايات المتحدة في "الجمعة السوداء"، أو الجمعة الرابعة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالسيارات والطوابير الطويلة أمام المحلات والمتاجر.

وقال أدوبي إن يوم الجمعة بعد عيد الشكر كان أيضا أول يوم في التاريخ يشهد مبيعات تزيد قيمتها على ملياري دولار من الهواتف الذكية، حيث توصلت شبكة الإحصاء إلى أن 33.5 في المئة من مبيعات التجارة الإلكترونية التي تمت يوم الجمعة كانت تخص الأجهزة المحمولة، مقارنة بـ 29.1 في المائة في العام 2017.

وأعلن تايلور شرينر، مدير أدوبي ديجيتال إنسايتس "لقد قام تجار التجزئة بدورهم بطرح عروض جيدة للمستهلكين وتحول أكثر من 10 في المائة من الزائرين لمواقع بيع الهواتف الذكية إلى مشترين خلال يوم الجمعة السوداء".

وأكد أدوبي أن التسوق عبر شبكة الإنترنت في المتاجر لا يزال خيارًا شائعًا للمتسوقين خلال موسم احتفالات نهاية السنة حيث ارتفعت طلبات "النقر والتحصيل" بنسبة 73 في المائة من يوم الخميس إلى الجمعة.

ولوحظ أيضا إقبال المستهلكين في الولايات المتحدة على شراء المزيد من المستلزمات الغالية خلال الجمعة السوداء مثل الأجهزة الإلكترومنزلية والأثاث والهواتف المحمولة.

في وقت سابق من الأسبوع، بلغ إجمالي مبيعات عيد الشكر على الإنترنت 3.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة بمعدل 28 في المائة عن العام الماضي، مما يجعل هذا اليوم الأكثر نموًا لمبيعات التجارة الإلكترونية في التاريخ. كما شهد يوم الخميس أيضًا مبيعات بقيمة مليار دولار من الهواتف الذكية حيث أنفق المتسوقون 8 في المائة على الإنترنت مقارنةً بالعام الماضي.

ولأول مرة وفقا لأدوبي، كانت الأسعار عبر الإنترنت في يوم عيد الشكر "منخفضة مثل يوم الجمعة السوداء".