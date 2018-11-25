بعد فوزها بانتخابات الكونغرس.. إلهان عمر تخوض حربا ضد الأخبار الكاذبة

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منذ فوزها التاريخي في نوفمبر الماضي، كأول مسلمة تدخل الكونغرس، باتت إلهان عمر مشغولة للغاية، عليها حضور الاجتماعات في واشنطن، وتكوين صداقات ونسج علاقات مع نساء تقدميات، للعمل على وقف حظر الوشاح وغطاء الرأس في الهيئات التشريعية، ناهيكم عن قضايا تغير المناخ، وأوضاع النساء السجينات، بالإضافة إلى حربها ضد الأخبار الكاذبة. إلهان والتي حصلت على حوالي 78% من الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة في ولاية مينيسوتا، ومعها رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصول فلسطينية، هما أول مسلمتان تخدمان في الكونغرس في يناير القادم. ومع هذا النجاح والمساعي الحثيثة التي تبذلها، بدأت القصص والمعلومات المضللة حولها تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أحد المنشورات المتداولة حاليا والمنسوبة لإلهان قولها:"أنا أمل أمريكا وكابوس الرئيس"، وآخر:"أعتقد أن كل الرجال البيض يجب أن يقيدوا بالسلاسل، لأنهم ليسوا مسلمين"

العبارة الأولى هي لإلهان فعلا، ذكرتها بعد ظهورها في برنامج "دايلي شو"، مع المذيع تريفور نواه، في يوليو الماضي، إلا أن التصريح الثاني كاذب، ولم يتم العثور على أي دليل أنها قالته، بحسب موقع كوارتز. إلا أن التعليقات على هذين الاقتباسين لم تتوقف، بعض المعلقين كتبوا عبارات تحريضية، مثل:"لن يكون من الصعب التخلص من حمى الخنازير الجهادية"، وتعليقات أخرى شاركتها إلهان عبر حسابها على تويتر.