بعد فوزها بانتخابات الكونغرس.. إلهان عمر تخوض حربا ضد الأخبار الكاذبة

منذ فوزها التاريخي في نوفمبر الماضي، كأول مسلمة تدخل الكونغرس، باتت إلهان عمر مشغولة للغاية، عليها حضور الاجتماعات في واشنطن، وتكوين صداقات ونسج علاقات مع نساء تقدميات، للعمل على وقف حظر الوشاح وغطاء الرأس في الهيئات التشريعية، ناهيكم عن قضايا تغير المناخ، وأوضاع النساء السجينات، بالإضافة إلى حربها ضد الأخبار الكاذبة.
إلهان والتي حصلت على حوالي 78% من الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة في ولاية مينيسوتا، ومعها رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصول فلسطينية، هما أول مسلمتان تخدمان في الكونغرس في يناير القادم.
ومع هذا النجاح والمساعي الحثيثة التي تبذلها، بدأت القصص والمعلومات المضللة حولها تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أحد المنشورات المتداولة حاليا والمنسوبة لإلهان قولها:"أنا أمل أمريكا وكابوس الرئيس"، وآخر:"أعتقد أن كل الرجال البيض يجب أن يقيدوا بالسلاسل، لأنهم ليسوا مسلمين"
العبارة الأولى هي لإلهان فعلا، ذكرتها بعد ظهورها في برنامج "دايلي شو"، مع المذيع تريفور نواه، في يوليو الماضي، إلا أن التصريح الثاني كاذب، ولم يتم العثور على أي دليل أنها قالته، بحسب موقع كوارتز.
إلا أن التعليقات على هذين الاقتباسين لم تتوقف، بعض المعلقين كتبوا عبارات تحريضية، مثل:"لن يكون من الصعب التخلص من حمى الخنازير الجهادية"، وتعليقات أخرى شاركتها إلهان عبر حسابها على تويتر.
تويتر كان قد استهدف حسابات نشطاء يمينيين متطرفين في الأشهر الأخيرة، حيث تم حظر حسابات تنشر أخبارا عن نظرية المؤامرة، مثل حساب أليكس جونز الصحفي الذي ينشر دائما فرضيات لنظريات مؤامرة عبر حساباته وموقعه الالكتروني Infowars.
إلهان واجهت أيضا انتقادات من موقع Breitbart الإخباري اليميني المتطرف، بدعوى أنها تعارض مشروع قانون عام 2017 الذي يحظر ختان الإناث، بالرغم من أنها كانت قد صوتت لصالح تمرير المشروع مع 128 عضو آخر من المجلس التشريعي لولاية منيسوتا.
كما تم انتقادها لدعمها حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، رغم أنها حركة لا تدعو للعنف، للضغط على إسرائيل لتمتثل للقوانين الدولية، كما كانت قد صرحت سابقا لمجلة Muslim Girl.
المحافظة لورا لومر وجهت لومها لإلهان على تويتر، واتهمتها بمعاداة اليهود، وبانتمائها لدين يضطهد المثليين وتُساء فيه معاملة النساء، ويُرغَمن على ارتداء الحجاب، وهو ما أدى إلى حجم حساب لومر عن تويتر بعد هذه التعليقات.
إلهان حاليا باتت مدعومة من نشطاء وزملاء في الكونغرس، الناشطة ليندا صرصور قالت على فيسبوك بأن إلهان تتعرض للهجوم بسبب دعمها لحقوق الأشخاص التي من المفترض أنها محمية دستوريا.
أوكاسيو كورتيز، وهي عضو في الكونغرس أدانت بدورها الحملة العنصرية التي تتعرض لها إلهان، بقولها إنها هي غير مقبولة على الإطلاق.
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