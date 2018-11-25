إيطاليا تنقذ قاربا يقل 236 مهاجرا ووزير الداخلية يتهم مالطا بالإخلال بمسؤولياتها

أنقذت السبت فرق خفر السواحل الإيطالية 236 مهاجرا كانوا على متن قارب غرق في البحر الأبيض المتوسط وقد تم نقلهم إلى ميناء بوزالو في جزيرة صقلية. وكان من بين المهاجرين 12 طفلاً وأكثر من 50 امرأة.

واتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تغريدة على تويتر مالطا بالتقاعس عن إنقاذ المهاجرين في عرض البحر وقال إن دورية خفر سواحل مالطا قامت تحويل مسار قارب المهاجرين إلى إيطاليا عن قصد.

وأضاف سالفيني أن مالطا مسؤولة عن تنسيق إنقاذ الأشخاص الذين يتراوح عددهم ما بين 150 إلى 200 شخص، ولكن "حسب المعتاد" يقوم خفر سواحل مالطا بتوجيه قوارب المهاجرين وتحويلهم إلى الشمال وتابع: "إنه أكبر عار للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على عجزه وعدم قدرته في بروكسل، هم مشغولون في كتابة الرسائل ضد إيطاليا بدلاً من الاهتمام بهذه المشاكل".

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية الإيطالية، فإن جميع المهاجرين تقريبًا من إريتريا، لكن السلطات ذكرت أيضًا أن تونسيًا و ليبيًا كانا يعملان كقبطانين للقارب من المرجح أن يواجها اتهامات بتهريب مهاجرين.

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