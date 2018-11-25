أماري ونيالا وسيمبا وتاغو، أربعة أشبال بيضاء نادرة، ولدت في حديقة حيوان ماغيبرغ في ألمانيا، شهر يوليو الماضي، إلا أنها حصلت على هذه الأسماء يوم السبت 24 نوفمبر، في حفل مفتوح للزوار.
شاهد: 4 أشبال يحصلون على أسمائهم في حفل علني
تقرأ الآن:
شاهد: 4 أشبال يحصلون على أسمائهم في حفل علني
ووفقا لصندوق حماية البيئة العالمية، فإن الأسد الأبيض، يعتبر حالة نادرة وراثيا، وبحسب كاي بيريت، مدير حديقة الحيوان، فإن عدد هذه الأسود حوالي 200، منها تعيش تحت رعاية الإنسان، و15 منها تنتشر في براري إفريقيا، لذا فهي تعتبر نادرة.
اقرأ أيضا:
العثور على الشبل "بوتين" داخل سيارة لامبورغيني في الشانزيليزيه