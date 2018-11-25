شاهد: مشجعو ريفر بلايت يعتدون على حافلة بوكا جونيورز قبل المباراة واندلاع اشتباكات عنيفة

اضطر المسؤولون عن كرة القدم في الأرجنتين لإلغاء مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية بين عملاقي الأرجنتين ريفر بليت وبوكا جونيورز السبت بعد إصابة لاعبين من بوكا عقب تعرض حافلة الفريق لاعتداء من جانب مشجعي ريفر خارج الملعب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من لاعبي بوكا أصيبوا سواء بالزجاج الناجم عن تهشم نوافذ الحافلة بعد رشقهم بالحجارة أو الغاز المسيل للدموع الذي ألقته جماهير ريفر على المركبة عند اقترابها من الملعب.

وأعلن اليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكونميبول الصحفيين "لا يستطيع أحد اللعب في هذه الظروف". وتم تأجيل موعد المباراة إلى الأحد في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات مصورة لاعبي بوكا وهم يخرجون من الحافلة وقد أصيبوا بنوبة من السعال والدموع على وجوههم جراء الغاز المسيل للدموع. كما صورت كاميرات القنوات التلفزيوينة أعضاء الفريق وهم يتلقون العلاج من طرف الطاقم الطبي في غرفة ملابس ملعب "مونيمونتال" في ضواحي بوينوس ايرس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المشجعين والشرطة عقب الإعلان عن تأجيل المباراة للمرة الثانية. وقامت الشرطة بإعتقال العديد منهم خارج الملعب.

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وسبق وأن أجلت مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز لحساب الدور النهائي هذا الموسم، لكن لأسباب مختلفة. فمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "بومبونيرا" التابع لبوكا، كانت مقررة في العاشر من الشهر الحالي، الا أنها أرجئت لليوم التالي بسبب الأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية الملعب.

و يسود الترقب في الأرجنتين وأميركا الجنوبية الأحد، قبل ساعات من الموعد الجديد لإياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس بين الغريمين التقليدين بوكا جونيورز وريفر بلايت.