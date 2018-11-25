تايوان تصوت ضد تشريع زواج المثليين في سلسلة استفتاءات مثيرة للجدل

صوت غالبية التايوانيين ضد زواج المثليين السبت في استفتاءات متعددة حول الكثير من القضايا نظمتها من بينها وزاج وحقوق المثليين في البلاد. وجمع الاستفتاء الذي نص على أن الزواج يجب أن يكون اتحادا بين رجل وامرأة أكثر من سبعة ملايين صوت، فيما حصل المساندون لحق زواج المثليين على ستة ملايين صوت.

وتزامنت هذه المشاورات مع الانتخابات المحلية، التي أسفرت بدورها عن هزيمة لاذعة للحزب الحاكم الذي تنتمي إليه رئيسة البلاد تساي إنغ وين، والتي أجبرت على ترك رئاسة الحزب.

وقالت جينيفر لو، المتحدثة باسم التحالف من أجل المساواة قبل الزواج، إنها حزنت لما أسمته "الاستفتاءات السخيفة" وانتقدت "عدم كفاءة" الحكومة بشأن قضية حقوق المثليين.

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وصوت 19 مليون ناخب على هذين الاستفتاءين وعكست النتائج تصدع المجتمع حول هذا الموضوع في حين تتباطأ الحكومة في تنفيذ قرار اتخذته المحكمة الدستورية قبل أكثر من عام تشرع من خلاله زواج المثليين لأول مرة في آسيا.

وذكرت الحكومة أن النتائج لن تؤثر على تطبيق حكم المحكمة العليا. لكن نشطاء مجتمع الحركات الاجتماعية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً LGBT يخشون من أن تنتهز السلطات الفرصة للحد من التقدم المسجل في البلاد مستقبلا.

وبعد الاستفتاء، يجب على الحكومة صياغة مشروع قانون لوضع النتائج حيز التنفيذ قبل تقديمه إلى البرلمان.