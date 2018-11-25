شاهد: مظاهرات في أوروبا تنديدا بكل أشكال العنف ضد المرأة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء أوروبا السبت لإدانة التمييز والعنف الجنسي والجسدي ضد النساء. وشارك 30 ألفا من الرجال والنساء في العاصمة الفرنسية باريس فيما بلغ عدد المشاركين في جميع أنحاء فرنسا 50 ألف متظاهر.

ووفقاً لمنظّمة كارولين دي هاس، فإن هذا المظاهرة جاءت استجابة لدعوة مجموعة من المواطنين لإدانة كل أنواع العنف ضد النساء والتعبير عن الغضب الجماهيري خاصة بعد تسليط الضوء على ظاهرة التحرش والإعتداءات الجنسية ضد النساء في أعقاب حركة #MeToo.

وفي العاصمة الإيطالية روما تحدى المتظاهرون الأمطار الغزيرة التي هطلت ومشوا في الشوراع رافعين لافتات تندد بالعنف ضد المرأة. نفس المظاهر شهدتها مدينة جنيف والعاصمة اليونانية أثينا عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.