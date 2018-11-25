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أستراليا

شاهد كيف هبّ سائقو دراجات مائية في أستراليا لإخماد حريق شب في أحد المراكب

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شاهد كيف هبّ سائقو دراجات مائية في أستراليا لإخماد حريق شب في أحد المراكب

شاهد كيف هبّ سائقو دراجات مائية في أستراليا لإخماد حريق شب في أحد المراكب
@ Copyright :
Harry Good
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حاول مجموعة من راكبي الدراجات المائية في سواحل غولد كوست في أستراليا إخماد النيران التي شبت في أحد المراكب االأحد وإنقاذ من كانوا على متنه بأسرع وقت.

وأظهرت الصور التي التقطها أحد الشهود راكبي الدراجات المائية وهم يحومون بسرعة حول المركب بهدف استخدام الأمواج والمياه المتناثرة في إخماد النيران. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أحدهم صعد إلى سطح المركب المشتعل لإنقاذ أشخاص محتملين. وتأكد هذا الشخص من خلو القارب الذي تنقل أصحابه في وقت لاحق لإخراج ما تبقى من ممتلكاتهم التي كانت موجودة على ظهر السفينة.

وقال رجل إطفاء لوسائل الاعلام المحلية إن الحريق ألحق أضرارا بالطرف الأمامي للمركب، فيما لاتزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن.

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