شاهد: الإسبان يقرعون الطبول للتنديد بالعنف ضد المرأة

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين وهم يرتدون اللون الأرجواني في وسط مدريد الأحد للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات "لأولئك الذين ليسوا معنا ". وسار المتظاهرون وهم يقرعون الطبول للتنديد ضد العنف المنزلي وقضايا أخرى تؤثر على النساء، كجزء من المظاهرات العالمية التي شهدتها كل أنحاء أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وانتهت المظاهرة في مدريد بقراءة أسماء 44 امرأة لقين مصرعهن في إسبانيا العام الماضي في حوادث عنف منزلي.