شاهد: حاولوا سرقة محل مجوهرات ففاجأهم أصحابه بالسيوف

يبحث المحققون بمدينة ميسيساوغا في كندا عن أربعة مشتبه بهم حاولوا سرقة محل مجوهرات بعد إن اقتحموا الواجهة الزجاجية. وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة عمال المتجر وهم يصدون اللصوص بالسيوف. ويظهر في الفيديو الملتقط من داخل المتجر موظفًا وعميلاً يتراجعان فجأةً عن النافذة حين قام المشتبه بهم بكسر الزجاج بإستخدام أداة.

وعندما حاول اللصوص الدخول إلى المحل صدهم ثلاثة موظفين يحملون سيوفا ما دفع باللصوص إلى التراجع والمغادرة.

وقال داني مارتيني، أحد الموظفين الذين شاركوا في صد اللصوص "قام اللصوص بكسر زجاج الواجهة الأمامية للمحل وحاولوا الدخول إلى المتجر ولكننا تمكنا من صدهم". وأضاف مارتيني كان هناك أربعة أشخاص في المجمل وكان أحدهم يلوح ببندقية وهددنا بها".

وبالرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات أو سرقة، أكد مارتيني أن القانون لا يسمح بإستخدام السيوف وهذا يمكن أن يحول بسهولة القضية إلى وضع مختلف تمامًا.

ووصف مارتيني المشتبه بأنهم ذكور ببنية متوسطة وكان إثنان منهم يرتديان بدلة زرقاء وقبعات سوداء وأحذية سوداء.

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