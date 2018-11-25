شاهد: أقلية ياو الصينية تكرم أجداها بطقوس تقليدية

احتفلت أقلية ياو العرقية الصينية الجمعة بمهرجان بانوانغ التقليدي الذي تجري فيه مراسم تكريم الأجداد بإحياء طقوس تقليدية.

ففي مقاطعة جينزيو ياو ذاتية الحكم، في منطقة غاونغكسي زاونغ ارتدى الأهالي الملابس التقليدية للاحتفال بالمهرجان، وهو واحد من أهم المناسبات التراثية بالنسبة لهم.

وقد أدى المحتفلون مجموعة من العروض والرقصات التقليدية أمام تمثال لبانوانغ كينغ الضخم، الذي يعتقد أنه من أقدم أسلاف هذه المجموعة العرقية.

وفي السنوات الأخيرة، توسع هذا المهرجان، متجاوزا طقوسه كمهرجان تقليدي مخصص لعبادة الاسلاف، ليصبح كرنفالا تقدم فيه أنواع الرقصات والعروض، يجذب السياح الراغبين بإرضاء فضولهم والتعرف أكثر على هذه الثقافة.