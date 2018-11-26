شاهد: نفوق جماعي لـ 145 حوتا مرشدا على سواحل جزيرة نائية في نيوزلندا

قالت السلطات النيوزلندية يوم الاثنين إن ما يصل إلى 145 حوتا نفقت على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان، وهي تنتمي لفصيلة "الحوت المرشد"، ميتا بالفعل عندما عثر عليها العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة.