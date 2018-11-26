سقوط طائرة هليكوبتر في وسط مدينة اسطنبول يودي بحياة 4 عسكريين

ونقلت الوكالة عنه قوله إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقوم بطلعة تدريبية في قاعدة جوية في اسطنبول وإن سبب سقوطها لم يُعرف بعد.

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن حاكم اسطنبول علي يرلي قايا قوله إن أربعة جنود أتراك لقوا حتفهم كما أصيب آخر في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بوسط اسطنبول.

وقال يرلي قايا "بدأ علاج المصابين وتفقد مكان الواقعة. الجهود جارية في مكان حادث التحطم".

وأوضحت لقطات تلفزيونية أن الطائرة تحطمت في وسط منطقة سكنية في حي سنجق تبه في اسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة. كما أظهرت حطام الطائرة وقد تناثر في أحد الشوارع.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم إرسال فرق طبية وفرق طوارئ إلى المنطقة مضيفة أن وزير الدفاع خلوصي أكار قد يتوجه إلى مكان الحادث.

ولم ترد أي معلومات للآن عن سبب سقوط الطائرة.

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