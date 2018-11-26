"حورية" بريطانية في نهر التايمز لتنظيفه من النفايات البلاستيكية

"كيف تختنق حوريات البحر والمخلوقات في مياهنا"، تحت هذه العنوان انطلقت "الحورية" ليندسي كول في الحادي من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري برحلة مائية في العاصمة البريطانية لندن تسلّط من خلالها الضوء على المخاطر التي تتهدد الكائنات المائية نتيجة إلقاء النفايات، وخاصة البلاستيكية، في مياه النهر أو البحر.

وارتدت لندسي لباس "حورية" وأخذت تسبح في مياه نهر التايمز بلندن، حيث تغوص إلى قاع النهر لتلقط قطعاً بلاستيكية وغيرها من النفايات التي يلقيها البعض في مياه النهر.

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وقد استلهمت ليدسي فكرة مكافحة النفايات في الأنهر والبحار حينما كانت تشارك في الغوص الحر في إندونيسيا حيث جرحت يدها قطعةٌ بلاستيكية، وذلك في المكان نفسه الذي وجد فيه حوت العنبر على رمال الشاطئ وقد امتلأت معدته بقطع بلاستيكية.