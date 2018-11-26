وزير الداخلية الإيطالي يقود عمليات هدم مبانٍ لعصابة "كازامونيكا"

شارك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بعملية هدم ثماني مبانٍ تعود ملكيتها لعائلة عصابة "كازامونيكا" تنفيذاً لقرار أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي بهدمها.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر يبيّن الوزير سالفيني وهو يقود بنفسه "تراكس" ضخم ويدمّر جزءاً من أحد المباني، المزينة بالتماثيل المرصعة بالذهب، والمبنية فوق منطقة محميات طبيعية.
وكانت عمدة روما فرجينيا راجي، وصفت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عملية مصادرة تلك المباني بأنها خطوة وضعت "نهاية لوضع غير قانوني استمر 30 عاما"، وإنها كانت "رسالة قوية ضد الجريمة وعصابة كازامونيكا ".
وقالت راجي إن نحو 600 عنصر من قوات الشرطة شاركوا في المداهمات التي وقعت في منطقة بجنوب شرق البلاد، حيث أقامت عصابة كازامونيكا "دولة موازية" و"مواطنين يسكنهم الخوف والرعب".
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