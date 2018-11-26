ماكرون يشيد بشجاعة الناشط السوري رائد الفارس

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بشجاعة الناشط السوري البارز رائد الفارس الذي قتل بالرصاص مع صديقه حمود الجنيد في سوريا يوم الجمعة.

الفارس كان ناشطا في حراك المجتمع المدني في مدينة كفرنبل السورية، وكان يدير محطة إذاعية في إدلب بشمال غرب سوريا تقدم أنباء مستقلة تنتقد الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة.