"المانجانيار" وموسيقى عمرها قرون على مسرح سعودي في الظهران

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عزف 38 موسيقي من المانجانيار في الهند موسيقى هندية عمرها قرون أمام جمهور متنوع في مسرح حديث في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران في السعودية ، وجلس الموسيقيون بشكل عمودي في صفوف وأعمدة وأكشاك، وأمتعوا الجمهور بعزفهم على آلاتهم التقليدية في برنامج يسمى "إتصال مانجانيار". وبينما كانوا يعزفون ألحانهم، كان ضوء خفيف يكمل العرض حيث جلبت الأضواء عنصرا لونيا يقدم إبهارا إضافيا للعرض بانحسارها ثم إضاءتها لتوجيه تركيز الجمهور على موسيقيين محددين في أوقات عزفهم ، وما إن يسلط الضوء على أحد الموسيقيين يبقى الآخرون في ظلام ويصبحون شبه منسيين.

وقال رويستين أبل مدير العرض الموسيقي "مانجانيار موسيقيون تقليديون، فهذا هو العمل الوحيد الذي يقومون به ربما منذ 500 إلى 600 عام". وكوّن أبل هذه الفرقة عام 2006 في راجستان، ومن ذلك التاريخ تجوب العالم بموسيقاها التقليدية.