الشرطة الأمريكية تصد مئات المهاجرين وتغلق معبرا حدوديا مع المكسيك مؤقتا

حاول 500 مهاجر من أمريكا الوسطى دون جدوى اجتياز الحدود الأمريكية في تيخوانا شمال غربي المكسيك، وقد صدتهم قوات حفظ النظام الأمريكية عند منطقة سان دييغو الحدودية في كاليفورنيا، وأغلقت الحدود ساعات عدة قبل أن يتم إعادة فتحها من جديد آخر النهار.
وقد حاول المهاجرون ومن بينهم نساء وأطفال، يشاركون في مظاهرة سلمية قرب الحدود، دخول الولايات المتحدة عنوة طلبا للجوء، قائلين إنهم مستعدون لأن يضحوا بحايتهم من أجل اجتياز الحدود. وكان هؤلاء المهاجرون قطعوا خلال أكثر من شهر أكثر من 4 آلاف كلم، هربا من الفقر في هندوراس.
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ولكن منذ اجتيازهم العوائق الأولى واجهت قوات حفظ النظام الأمريكية المهاجرين بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، وأجبرتهم على العودة على أعقابهم، نحو مركز رياضي اكتظ بنحو 5 آلاف مهاجر أتوا في قوافل من أمريكا الوسطى بنية دخول الولايات المتحدة.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية المكسيكية من أنها ستطرد على الفور أي شخص يشارك فيما اعتبرته أحداثا عنيفة، في وقت تم نشر قوات مكسيكية لحفظ النظام في مراكز استراتيجية من مدينة تيجوانا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر خلال الأيام الأخيرة من غلق الحدود مع المكسيك نهائيا، إذا تدهور الوضع هناك، في وقت تم فيه نشر 9 آلاف جندي أمريكي على طول الحدود مع المكسيك.