مقتل خاشقجي: اتصال هاتفي بمالك فيلا سعودي يقود الشرطة التركية إلى يالوفا

قال مكتب المدعي العام التركي إن اتصالاً هاتفياً أجراه منصور عثمان أباحسين بمحمد أحمد الفوزان، وهو رجل أعمال سعودي يملك فيلا في يالوفا، هو الذي قاد الشرطة التركية إلى توسيع عمليات التفتيش.

وللتذكير فقط، إن أباحسين هو أحد الأشخاص الخمس عشرة المشتبه بهم بتنفيذ عملية القتل التي تمّت في داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد ذكرت سابقاً أن الشركة التركية أجرت عمليات تفتيش اليوم، الإثنين، في فيلا في مدينة يالوفا الساحلية، الواقعة إلى جنوب إسطنبول

وأضاف مكتب المدعي العام أن المالك السعودي، الفوزان، يملك لقباً ألا وهو "غزان".

ويعتقد الادعاء العام التركي أن الاتصال تمّ من أجل "إخفاء" أو "تدمير" أجزاء جسم الصحافي التي نفت السعودية علاقتها بمقتله لنحو أسبوعين تقريباً.

وحدد المكتب زمن إجراء الاتصال قائلاً إنه تمّ قبل يوم واحد من عملية القتل.

وبحسب ما نقله أحد مصوري وكالة رويترز، استخدمت الشرطة الكلاب المدربة في عملية البحث في داخل حرم الفيلا والغابة المحيطة بها.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية بعد عن نتائج عملية البحث.

وفتشت السلطات التركية في وقت سابق القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي الذي قُتل داخل قنصلية بلده في اسطنبول في الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء رويترز في أكتوبر- تشرين الأول الماضي أن المحققين وسعوا نطاق البحث إلى يلوا وغابة عند أطراف اسطنبول بحثا عن رفات خاشقجي.

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