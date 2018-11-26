قال مسؤول عسكري اليوم الاثنين إن قطر تتوقع استلام أول ست مقاتلات من طراز إف-15 في القاعدة الجوية لديها بحلول مارس آذار عام 2021.
قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 بحلول مارس 2021
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قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 بحلول مارس 2021
وقال العميد عيسى المهندي للصحفيين في قاعدة العديد الجوية في قطر إن دفعة ثانية تضم ست مقاتلات ستصل في غضون شهرين وثلاثة أشهر بعد الدفعة الأولى ثم سيجري تسلم أربع طائرات أخرى كل ثلاثة شهور.
ووقعت قطر اتفاقا لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 من الولايات المتحدة في عام 2017.