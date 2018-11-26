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قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 بحلول مارس 2021 

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قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 بحلول مارس 2021 

قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 بحلول مارس 2021 
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قال مسؤول عسكري اليوم الاثنين إن قطر تتوقع استلام أول ست مقاتلات من طراز إف-15 في القاعدة الجوية لديها بحلول مارس آذار عام 2021.

وقال العميد عيسى المهندي للصحفيين في قاعدة العديد الجوية في قطر إن دفعة ثانية تضم ست مقاتلات ستصل في غضون شهرين وثلاثة أشهر بعد الدفعة الأولى ثم سيجري تسلم أربع طائرات أخرى كل ثلاثة شهور.

ووقعت قطر اتفاقا لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 من الولايات المتحدة في عام 2017.

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