روسيا تعتقل 24 بحاراً أوكرانيا وإدانة أمريكية لحادث مضيق كيرش

ذكرت وكالة الإعلام الروسية‭‭ ‬‬أن دبلوماسيا أوكرانيا شوهد يدخل مبنى وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين وذلك بعد ساعات من تعهد موسكو باستدعاء ممثل لأوكرانيا لبحث حادث وقع في مضيق كيرتش يوم الأحد.

واحتجزت روسيا سفينتين أوكرانيتين صغيرتين مزودتين بمدفعية وسفينة سحب قالت موسكو إنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بشكل غير قانوني. وقالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة واتهمت روسيا بالعدوان العسكري.

احتجاز 24 أوكرانياً

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية قولها يوم الاثنين إن روسيا تحتجز 24 بحارا أوكرانيا كانوا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية في مضيق كيرتش يوم الأحد.

وأضافت أن ثلاثة من هؤلاء البحارة أصيبوا في الحادث ويتماثلون للشفاء في المستشفى ولكن حالتهم ليست حرجة.

وكانت روسيا قد احتجزت سفينتين أوكرانيتين صغيرتين مزودتين بمدفعية وسفينة سحب قالت موسكو إنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بشكل غير قانوني. وقالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة واتهمت روسيا بالعدوان العسكري.

تحذير أمريكي

حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي روسيا يوم الاثنين من أن احتجازها لثلاث سفن أوكرانية يعد "انتهاكا صارخا لسيادة الأراضي الأوكرانية" و "عملا متعجرفا يتعين على المجتمع الدولي التنديد به".

واحتجزت روسيا سفينتين أوكرانيتين صغيرتين مزودتين بمدفعية وسفينة سحب قائلة إن هذه السفن دخلت المياه الإقليمية الروسية بصورة غير مشروعة. وقالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة واتهمت روسيا بالعدوان العسكري.

المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي

إعادة فتح المضيق

عادت روسيا فتح مضيق كيرتش القريب من القرم أمام سفن الشحن في الساعات المبكرة من صباح اليوم الاثنين (26 نوفمبر تشرين الثاني) بعد إطلاق النار على ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية واحتجازها أمس في خطوة أثارت أزمة خطيرة جديدة بين البلدين.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في وقت مبكر اليوم الاثنين إن قوارب دورياته الحدودية احتجزت زورقي مدفعية مُدرعين صغيرين تابعين لأوكرانيا وزورق قطر بعدما فتحت النار عليها وأصابت عدة بحارة. وهذا هو أخطر اشتباك بين موسكو وكييف منذ أعوام.

وأغلقت روسيا من قبل مضيق كيرتش القريب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو قبل عدة سنوات لمنع السفن من المرور من البحر الأسود إلى بحر آزوف. وقالت إن الزوارق الأوكرانية لم تبلغها مُسبقا بخططها وتجاهلت التحذيرات بالتوقف وناورت على نحو خطير.

ونفت أوكرانيا ارتكاب أي انتهاكات واتهمت روسيا بالعدوان العسكري وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبتها.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للتلفزيون الرسمي إن موسكو ستستدعي دبلوماسيا أوكرانيا رفيع المستوى للاحتجاج بشأن الحادث.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة أحدث التطورات بناء على طلب من روسيا وأوكرانيا.

وحث الاتحاد الأوروبي في بيان الجانبين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون تصعيد الموقف.

مظاهرات أوكرانية تنديداً بالاعتقالات الروسية

وفتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي تحقيقا جنائيا بشأن ما قال إنه دخول السفن على نحو مخالف للقانون للمياه الإقليمية الروسية.

وقال إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أُصيبوا في الحادث ويتلقون رعاية طبية مضيفا أن حياتهم ليست في خطر.

وتمنح اتفاقية ثنائية روسيا وأوكرانيا حق الملاحة في بحر آزوف الواقع بينهما ويربط مضيق كيرتش بينه وبين البحر الأسود.

وتعني سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود، أنها تستطيع التحكم في حركة الملاحة.

وبعد ضم القرم بنت روسيا جسرا عملاقا عبر المضيق لتزيد سيطرتها على الممر المائي.

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