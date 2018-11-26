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عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1240 رحلة جوية في الولايات المتحدة

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عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1240 رحلة جوية في الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1240 رحلة جوية في الولايات المتحدة
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قال خبراء الأرصاد الجوية إن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل في المطارات في اليوم الأخير من عطلة عيد الشكر بعد إلغاء ما يربو على 1240 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط.

وقال بوب أورافيك أحد خبراء الطقس في هيئة الطقس الوطنية إنه تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاغو حيث يتساقط الثلج بالفعل في بعض المناطق بما في ذلك كنساس ووسط ميزوري وجنوب شرق نبراسكا وجنوب أيوا.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترا في هذه المناطق.

وطبقا لموقع فلايت أوير.كوم، فقد ألغيت أكثر من 1240 رحلة متوجه من وإلى الولايات المتحدة حتى مساء الأحد.

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