عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1240 رحلة جوية في الولايات المتحدة

قال خبراء الأرصاد الجوية إن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل في المطارات في اليوم الأخير من عطلة عيد الشكر بعد إلغاء ما يربو على 1240 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط.

وقال بوب أورافيك أحد خبراء الطقس في هيئة الطقس الوطنية إنه تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاغو حيث يتساقط الثلج بالفعل في بعض المناطق بما في ذلك كنساس ووسط ميزوري وجنوب شرق نبراسكا وجنوب أيوا.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترا في هذه المناطق.