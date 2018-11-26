صورة محمد بن سلمان مع ملك إسبانيا السابق تغضب الصحف الإسبانية

ويبدو أن صورة ولي العهد مع ملك إسبانيا السابق أثارت غضب وسائل الإعلام الإسبانية التي لامت ملكها السابق على مصافحة ولي العهد والتحدث معه في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام إليه على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكتبت صحيفة إلموندو الإسبانية، وهي صحيفة رياضية إسبانية تأسست عام 1906، مقالا انتقد فيه تصرف الملك السابق "خولن كارلوس" ووصفته بالعار. الصحيفة الرياضية رأت أن مصافحة الملك لبن سلمان والتبسم في وجه أمرا من شأنه أن يعيب لإسبانيا، واستهات مقالها بعبارة "رُب صورة تمسح تاريخك كله" مشيرة إلى صورة الملك الإسباني السابق مع بن سلمان.

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وكان محمد بن سلمان قد بدأ منذ أيام جولة في العديد من الدول العربية دون هدف سياسي محدد، لذلك أرجع المحللون أسباب الجولة، إلى مسألة طلب الدعم وسط أزمة المملكة العربية السعودية الحالية. بن سلمان استهل جولته من الإمارات. كما يعتزم الأمير الشاب المشاركة في غضون بضعة أيام في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

هذا الصرح سيكون محرجًا بعض الشيئ لقادة القوى الكبرى في العالم، فتتوالى المصافحات والابتسامات بشكل طبيعي وكأن جمال لم يدخل يوما إلى السفارة ولم يخرج، طبقا لما ورد في صحيفة إلومندو الإسبانية، عدد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2018.

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