ترامب: لا أصدّق أن التغيير المناخي سيلحق ضرراً قاسياً بالاقتصاد الأميركي

وكان تقرير أعدّته إحدى اللجان التي فوّضها الكونغرس قال إن التغيير المناخي سيكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات حتى نهاية العام، ولكن ترامب قال إنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمّرة.

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، التوقعات التي تقول بأن التغيير المناخي سيلحق ضرراً قاسياً بالاقتصاد الأميركي، كما جاء في تقرير نشرته الحكومة الأميركية في الأسبوع الفائت.

"رأيته (التقرير) وقرأت القليل منه، وهو جيد" قال ترامب الجمهوري أمام الصحافيين في البيت الأبيض. وعندما سئل عن التأثيرات بسبب التغيير المناخي أجاب ترامب "لا أصدّق هذا الأمر".

ونشر التقرير في اليوم الذي يعرف بيوم "الجمعة الأسود" الذي يلي عيد الشكر في الولايات المتحدة، حيث يذهب الأميركيون للتسوق.

وكان ترامب قد أعلن في خلال العام الفائت عن رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاقية التغيير المناخي، التي تمّ التوقيع عليها في باريس في العام 2015، لتصير الولايات المتحدة أوّل دولة تريد الانسحاب من الاتفاقية من 200 دولة وقعت عليها.

غير أن القوانين والإجراءات الأممية لا تخول الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية قبل العام 2020، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة.

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وأضاف ترامب متحدثا إلى الصحافيين "نحن الآن في "أنظف" أحوالنا وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة إلي، ولكن إذا كنا نحن نظافاً ولكن كلّ مكان آخر على الأرض وسخ، فهذا ليس جيد لنا".

وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأميركية من المنشآت الصناعية بنسبة 2.7 بالمئة في العام الماضي بعد إنهاء العمل بالفحم الحجري واستبداله بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وقال التقرير الذي حضرته اللجنة المعينة من قبل الكونغرس والذي شاركت في كتابته عشرات الوكالات الأميركية إن تأثيرات التغيير المناخي ستكون سلبية إذ ستؤذي صحة الإنسان وتدمر البنى التحتية وتحدّ من كميات المياه، كما أنها ستضرب قطاعات كثيرة منها الزراعة والسياحة وصيد الأسماك وكل القطاعات الأخرى التي تعتمد على الموارد الطبيعية.

ترامب متحدثا مع الصحافة في البيت الأبيض

رسوم جمركية جديدة على الصين

في سياق آخر، قال ترامب إنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب إن "غير مرجح بشدة" أن يقبل طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية، مضيفاً أنه سيمضي قدما في فرض رسوم على بقية السلع الصينية إذا فشل التفاوض مع بكين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة العشرين في بوينس أيرس يوم الجمعة المقبل.