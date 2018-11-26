الشرطة التركية تفتش فيلا في إطار قضية قتل خاشقجي

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية ووسائل إعلام أخرى يوم الاثنين أن الشرطة التركية تفتش فيلا في إقليم يلوا في شمال غرب البلاد فيما يتصل بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت الأناضول إن الشرطة تفتش فيلا في قرية صامانلي في منطقة تيرمال في يلوا. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.
وفتشت السلطات التركية في وقت سابق القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي الذي قٌتل داخل قنصلية بلده في اسطنبول في الشهر الماضي.
وذكرت رويترز في أكتوبر- تشرين الأول الماضي أن المحققين وسعوا نطاق البحث إلى يلوا وغابة عند أطراف اسطنبول بحثا عن رفات خاشقجي.
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