شاهد: أوكرانيون يحرقون علم روسيا ويهاجمون قنصليتها في خاركيف

قام محتجون أوكرانيون بإحراق العلم الروسي ورمي القنابل المسيلة للدموع أمام مبنى القنصلية الروسية في مدينة خاركيف (وتسمى خاركوف بالروسية) في شرق أوكرانيا، احتجاجاً على الحادث الأخير الذي وقع بين البحرية الروسية والأوكرانية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم. وبحسب وسائل إعلام محلية، طالب المحتجون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وتأميم الشركات الروسية المتواجدة على الأراضي الأوكرانية وكذلك الانسحاب من معاهدة 2003 التي تمّ التوقيع عليها بين الدولتين، والتي تفسح المجال للقوات البحرية التابعة للدولتين القيام بدوريات في بحر أزوف.