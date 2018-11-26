يوتيوب يطلق خاصية جديدة قريباً للحد من الإعلانات

كشف موقع "يوتيوب" عن اطلاق خاصية جديدة لتحسين مشاهدة عروض الفيديو مع تزايد شكاوى مستخدمي الموقع من كثرة ظهور الإعلانات أثناء المشاهدات.
هذا وسيتم إطلاق هذه الخاصية في المرحلة الأولى لمستخدمي الموقع عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، ثم لمستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية في وقت لاحق من العام الحالي .
وأعلنت "يوتيوب" أن الموقع والتابع لمجموعة "غوغل" العملاقة لخدمات الإنترنت يستعد لتوزيع الإعلانات من خلال إضافة إعلانين قابلين للتخطي بشكل متعاقب وهو ما يقلل عدد مرات ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو الواحد بأكثر من 40% عن المستويات الحالية.
وقالت إدارة الموقع في بيان: " المستخدمون لديهم حساسية من تكرار الفواصل التجارية ، لذا كان يجب تقديم حل لتزويد الناس بتجربة المشاهدة المثالية". ".
وتشير التقارير إلى أن معدل مشاهدة "يوتيوب" عبر شاشات أجهزة التلفزيون يزيد على 180 مليون ساعة يوميا في المتوسط.
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