متجر "اختر الحب" يسلط الضوء على معاناة اللاجئين حول العالم

"شووز لوف" أو اختر الحب هو اسم المتجر الذي قامت بافتتاحه المنظمة الخيرية "ساعد اللاجئين". تقوم فكرة المتجر على بيع حاجيات مخصصة للاجئين حول العالم كالأكل والثياب ومستلزمات التعليم الخاصة. ونجح المتجر العام الماضي وحده في تحقيق مبيعات تجاوزت حاجز 750 ألف جنيه إسترليني.

وتأمل جوسي ناوتون، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن تجمع هذا العام تبرعات أكثر من العام الماضي وذلك بسبب أزمة المهاجرين المتفاقمة في القارة الأمريكية.

وتقول: "افتتحنا متجرا في لندن ولدينا آخر في نيويورك". وتضيف: "سنقوم بدعم الجمعيات العاملة في مجال مساعدة المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى والعالقين على الحدود المكسيكية".