شاهد: نشطاء يتسلقون أكبر محطة للكهرباء في العالم إحتجاجا على التلوث

تسلق نشطاء من منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" مدخنة طولها 180 مترا في محطة للكهرباء في بيلخاتوف بوسط بولندا اليوم الثلاثاء للإحتجاج على سياسات وارسو بشأن إستخدام الفحم قبل قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ هذا الشهر.
وتسلق تسعة نشطاء سلما داخليا إلى قمة المدخنة في المحطة التي تعمل بالفحم الحجري والمملوكة لشركة الكهرباء البولندية التي تديرها الدولة.
ويقول نشطاء شاركوا في التسلق، إن اعتماد بولندا على الفحم والخلافات بين الحكومة القومية المحافظة والإتحاد الأوروبي قد يضع عقبات في طريق محادثات المناخ .
والمحطة والتي تديرها الدولة هي أكبر منتج للكهرباء في بولندا وأكبر ملوث في أوروبا وواحدة من أكبر محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في العالم.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة في مسودة إنه بحلول عام 2030 ستأتي 60 في المئة من الكهرباء من الفحم بينما ستختفي مزارع الرياح الموجودة بالفعل.
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