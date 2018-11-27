التقطت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد شوارع مدينة اسطنبول التركية لحظة تحطم مروحية عسكرية، اصطدمت بسطح عمارة مكونة من أربعة طوابق، ثم هوت على الأرض، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود كانوا على متنها، وذلك يوم أمس الإثنين.
شاهد: لحظة تحطم مروحية عمارة من أربعة طوابق في اسطنبول
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شاهد: لحظة تحطم مروحية عمارة من أربعة طوابق في اسطنبول
كذلك أصيب جندي آخر بجروح. وكان الجنود يشاركون في تدريبات جوية في قاعدة سمانديرا في اسطنبول، وفق وكالة الأناضول الإخبارية التركية.
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