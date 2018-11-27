تهمة جديدة.. هل كذب مانافورت مدير حملة ترامب السابق على "إف.بي.آي"؟

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أشارت وثائق قضائية أمريكية إلى أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، ومعاوني المحقق الخاص روبرت مولر، بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحادية، مخالفاً بذلك اتفاقاً مع ممثلي الادعاء.