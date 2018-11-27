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تهمة جديدة.. هل كذب مانافورت مدير حملة ترامب السابق على "إف.بي.آي"؟

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تهمة جديدة.. هل كذب مانافورت مدير حملة ترامب السابق على "إف.بي.آي"؟

تهمة جديدة.. هل كذب مانافورت مدير حملة ترامب السابق على "إف.بي.آي"؟
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أشارت وثائق قضائية أمريكية إلى أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، ومعاوني المحقق الخاص روبرت مولر، بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحادية، مخالفاً بذلك اتفاقاً مع ممثلي الادعاء.

وقال مانافورت إنه يرفض زعم مولر بأنه كذب على المحققين. واتفق كل من المحقق الخاص ومحامو مانافورت على أنه لا يوجد سبب لتأجيل إصدار حكم على مانافورت، وطالبوا المحكمة بتحديد موعد للحكم.

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وكان مانافورت (69 عاماً) قد وافق على التعاون مع المحقق مولر، واعترف قبل ثلاثة أشهر بثماني تهم تتعلق بمخالفات مالية. كما أقر بالذنب في تهمتين جنائيتين.