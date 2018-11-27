عملية نوعية لمكتب الشرطة الأوروبي تغلق أكثر من 30 ألف موقع على الإنترنت

أعلن مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) عن اعتقال اثني عشر شخصاً وعن تجميد حسابات مصرفية تحوي أكثر من مليون يورو وذلك في عملية أوروبية واسعة النطاق استهدفت مواقع تبيع منتجات مزورة ومقرصنة.

وتمّ إغلاق أكثر من 33 ألف موقع على الإنترنت يتم عبرها بيع الأدوية المزوّرة والأفلام المقرصنة والبرامج التلفزيونية المسروقة والموسيقى وبرامج الحواسيب.

وتمّت العملية الدولية بالتنسيق بين مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمركز الوطني الأميركي للحقوق الفكرية، وشاركت فيها 26 دولة. وتمّ اعتقال أربعة أشخاص في إيرلندا على أثرها.

وهذه هي العملية التاسعة من نوعها التي ينفذها مكتب الشرطة الأوروبي، ويقول مراقبون إن أعداد المواقع غير القانونية التي تمّ إقفالها شهدت ارتفاعاً كبيراً عن العملية السابقة.

وتمّ تحديد عدّة حسابات مصرفية وتجميد مبالغ تحويها اجتازت عتبة المليون يورو.

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