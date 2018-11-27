ميانمار تضبط قاربا على متنه 93 شخصا فارين إلى ماليزيا

قال مسؤول يوم الثلاثاء إن السلطات في ميانمار ضبطت قاربا يقل 93 شخصا، من الروهينغا المسلمين على ما يبدو، فروا من مخيمات النازحين في ولاية راخين غرب البلاد وكانوا يريدون الوصول إلى ماليزيا.

ومن المعتقد أن هذا هو ثالث قارب متجه إلى ماليزيا يجري ضبطه في مياه ميانمار منذ بدء انحسار الأمطار الموسمية في الشهر الماضي مما أدى لتحسن الطقس وهو ما أثار مخاوف من بدء موجة جديدة من الرحلات المحفوفة بالمخاطر بعد حملة في العام 2015 استهدفت مهربي البشر.

وقال مو زاو لات مدير مكتب الحكومة في بلدة داوي الساحلية في جنوب ميانمار إن الصيادين أبلغوا السلطات بوجود قارب "مثير للريبة".

وأضاف أن البحرية أوقفت القارب يوم الأحد واحتجزت 93 شخصا قالوا إنهم جاءوا من مخيم تاي تشونغ في سيتوي عاصمة ولاية راخين.

ويبعد مخيم تاي تشونغ نحو 900 كيلومتر شمال غربي داوي ويؤوي نازحين معظمهم من الروهينغا.

وقال ماو زاو لات "قالوا إنهم فروا من المخيم وكانوا يريدون الذهاب إلى ماليزيا" مضيفا أن السلطات تستعد لإعادتهم إلى سيتوي يوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ميانمار يتعين أن "تعالج الأسباب الجذرية للنزوح" التي تشمل حرمان الروهينغا من الجنسية.

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