أسعار النفط تتراجع بفعل إنتاج السعودية والسوق تنتظر قمة العشرين واجتماع أوبك

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تحت ضغط إنتاج السعودية القياسي رغم مساعي أكبر منتج في "أوبك" لخفض الإمدادات قبل إجتماع المنظمة في النمسا الأسبوع المقبل، ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولارا للبرميل ثم عاود الإرتفاع إلى 60.16 دولار في الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ليصبح منخفضا 32 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 51.18 دولار للبرميل.
وكان مصدر بقطاع النفط قد أعلن يوم الإثنين 26 نوفمبر إن السعودية زادت إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذا الشهر، إذ ضخت ما بين 11.1 مليون و11.3 مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر.
وقال كبير الخبراء الإستراتيجيين لدى "اف.اكس.تي.ام" حسين سيد للوساطة في العقود الآجلة "سيكون من الصعب معرفة الإتجاه الذي ستسير فيه الأسعار في المرحلة المقبلة إلى أن نعلم نتيجة قمة العشرين وإجتماع أوبك السنوي في السادس من ديسمبر كانون الأول".
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ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عموما.