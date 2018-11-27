وفاة مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة (سبونج بوب) عن 57 عاما

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قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية يوم الثلاثاء إن ستيفن هيلنبرج، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة (سبونج بوب سكوير بانتس) توفي عن عمر يناهز 57 عاما.