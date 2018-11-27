شاهد: تونسيون يعترضون على زيارة بن سلمان إلى بلادهم

تجمع عشرات التونسيين النشطاء في مجال حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلادهم هذا اليوم الثلاثاء.

ويأتي الاحتجاج على الزيارة على خلفية عدد من القضايا المتصلة بولي العهد السعودي، لعل أهمها مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول منذ نحو شهرين، وتدخل السعودية العسكري في اليمن. وقد امتدت التعليقات الرافضة للزيارة بأسلوب ساخر على موقع التواصل الاجتماعي أيضا.