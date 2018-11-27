قضت محكمة فرنسية، اليوم، الثلاثاء، بالسجن 14 عاماً على مهاجم الحافلة التي كانت تقل نادي بروسيا دورتموند الألماني لمواجهة موناكو الفرنسي ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا.
محكمة فرنسية تقضي بالسجن 14 على مدبّر تفجير حافلة نادي دورتموند
محكمة فرنسية تقضي بالسجن 14 على مدبّر تفجير حافلة نادي دورتموند
وقام سيرغي فينيرغولد بمهاجمة الحافلة التي كانت تقل النادي الألماني في نيسان / أبريل من العام الفائت، وأدى الهجوم إلى وقوع جريحين وتأجيل المباراة إلى اليوم التالي.
ويبلغ فينيرغولد 29 عاماً من العمر، ويعمل ككهربائي وهو من أصول ألمانية-روسية.
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خلال مثوله أمام المحكمة، قال فينيرغولد إنه "أراد إخافة الفريق الضيف" مضيفاً أنه "لم يكن يعلم أن المتفجرات التي صنّعها ستؤدي إلى وقوع إصابات".
وكان فينيرغولد قد اعترف في بداية العام بفعلته مؤكداً أنه "نادم بشدة" عليها.
وطالب الادعاء العام بالسجن المؤبد للمهاجم، فيما طالب الدفاع بعقوبة سجن لا تتعدى مدّتها العشر سنوات.
وخسر النادي الألماني في المواجهتين أمام موناكو ليخرج من المسابقة.