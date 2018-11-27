شاهد: ميلانيا ترامب تكشف عن زينة الميلاد في البيت الأبيض

في شريط لا تتعدى مدّته الدقيقة الواحدة، قدّمت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، لمحمة عن زينة الميلاد التي وضعت في البيت الأبيض لهذا العام.

وتظهر ترامب في الشريط متنقلة بين الغرف التي تمّ تزيينها بأشكال مختلفة، من ضمنها مجموعة من الأشجار الحمراء، وأخرى عادية علّقت عليها زينة الميلاد.