شاهد: ميلانيا ترامب تكشف عن زينة الميلاد في البيت الأبيض

في شريط لا تتعدى مدّته الدقيقة الواحدة، قدّمت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، لمحمة عن زينة الميلاد التي وضعت في البيت الأبيض لهذا العام.
وتظهر ترامب في الشريط متنقلة بين الغرف التي تمّ تزيينها بأشكال مختلفة، من ضمنها مجموعة من الأشجار الحمراء، وأخرى عادية علّقت عليها زينة الميلاد.
وفي الشريط أيضاً تمّر الكاميرا على كرة بيضاء صغيرة كتب عليها "كن أفضل"، وهي كلمات تشير إلى شعار واسم الحملة التي تخوضها سيدة الولايات المتحدة الأولى لتعزيز حقوق الطفل وحمايته.
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ومن بين الثيمات التي تمّ اعتمادها هذه السنة ثيمة "الكنوز الأميركية" وأيضاً ثمة "تكريم للإرث الأميركي الوحيد" بحسب البيت الأبيض.