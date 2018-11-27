شاهد: زواج ملك ماليزيا من ملكة جمال روسيا

تزوج السلطان محمد الخامس (49 عاماً)، ملك ماليزيا، من ملكة جمال موسكو، أوكسانا فويفودينا (25 عاماً) في حفل زفاف اُقيم داخل مجمع الاحتفالات الشهير "باروفوشا كونسيرت هيل " في العاصمة الروسية.

وكان السلطان محمد الخامس، قد سبق له الزواج من زبيدة نور الدين لكنهما انفصلا ولم يرزقا بأطفال.

ووصفت وسائل إعلامية الاحتفال بأنه كان تجسيداً لحكاية خيالية، تم فيها دمج التقاليد الماليزية والروسية.

على الطريقة الشرعية

مصادر أفادت بأن حفل الزفاف الذي أقيم في مجمع الاحتفالات، الواقع في ضاحية موسكو الراقية، "روبولوفكا". لم يتضمن أي مشروبات كحولية، كما تم تقديم الأطعمة (الحلال فقط)، وفق العادات والتقاليد الشرعية.

وارتدى الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، في حين ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

وبشكل متسارع، انتشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي صور العريسين، لكن ورغم كل هذه الضجة فإن القصر الملكي في كوالالمبور لم يصدر بعد بياناً رسمياً بالزفاف.

Ezzat Tahir/facebook

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من هو العريس؟

إسمه الحقيقي تينغو محمد فارس بترا واسمه المتعارف عليه حالياً هو محمد الخامس ولد في يوم 6 تشرين أول (أكتوبر) 1969 في مدينة كوتا بهارو في ماليزيا، أصبح سلطانا لولاية كلنتن في 13 أيلول (سبتمبر) 2010 بعد أن خلف والده إسماعيل بترا، وفي 13 كانون الأول (ديسمبر) 2016 أصبح سلطاناً لماليزيا.

Ezzat Tahir/facebook

ملكة جمال وليس ملكة لماليزيا!

كانت أوكسانا فويفودينا في الـ22 من عمرها فقط عندما فازت في مسابقة جمال موسكو في العام 2015. وقد هزمت حينها 32 من الحسناوات اللواتي تنافسن معها في المسابقة.

حدثت نقلة نوعية في حياتها، عندما أعلنت إسلامها في شهر نيسان (إبريل) من العام 2018، وقامت بتحويل اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

وعلى الرغم من زواج أوكسانا من ملك ماليزيا، إلا أنها لن تصبح أبداً ملكة للبلاد، لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا نساء السكان الأصليين.