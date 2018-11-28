الرئيس الأفغاني يشكل فريقا للتفاوض على السلام مع طالبان

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني أمام مؤتمر للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه شكل فريق تفاوض من 12 عضوا في سبيل التوصل إلى اتفاقية سلام تدمج حركة طالبان في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق المرأة.

وأضاف "يسعدني اليوم إعلان أننا وبعد عدة أشهر من المشاورات المكثفة مع مواطنينا في مختلف أنحاء البلاد وضعنا خارطة طريق لمفاوضات السلام". وتابع "شكلنا الأجهزة والآليات اللازمة للسعي إلى التوصل لاتفاقية سلام. سنمضي الآن إلى الفصل المقبل في عملية السلام".

وقال غني إن رئيس هيئة الأركان العامة سيقود فريق التفاوض وسيكون هناك مجلس استشاري يضم تسع لجان متنوعة وممثلة للمجتمع لتقديم المدخلات للمفاوضات.

وتابع غني "الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع حاسمة لإنجاح مفاوضات السلام. الشعب الأفغاني يحتاج لحكومة منتخبة بتفويض للتصديق على اتفاقية السلام وتنفيذها وقيادة عملية المصالحة المجتمعية". وقال "التنفيذ سيستغرق خمس سنوات على الأقل لدمج ستة ملايين لاجئ ونازح داخليا".

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وتابع أن إجراءات بناء الثقة يتعين أن تتخذ في وقت مبكر خلال العام الأول ,أن عرض السلام غير مشروط لكن السلام نفسه مشروط بتقبل المجتمع الأفغاني.

وقال عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان إن نهج الخمس مراحل سيبدأ بحوار داخلي في افغانستان تليه مناقشات مع باكستان والولايات المتحدة ثم القوى الإقليمية ثم العالم العربي الإسلامي وأخيرا دول حلف شمال الأطلسي والدول غير الأعضاء في الحلف.