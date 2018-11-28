شاهد: فيضانات في سيدني وحرائق في كوينزلاند

وطالبت الشرطة سائقي السيارات في سيدني بعدم القيادة بسبب "الطقس الشديد السوء". وقتل شخص في حادث سيارة خلال العاصفة، وأصيب رجلا شرطة بجروح خطيرة عندما سقطت شجرة عليهما بينما كانا يساعدان قائد سيارة تقطعت به السبل.

ضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة سيدني، كبرى المدن الاسترالية ، يوم الأربعاء فأحدثت فوضى في حركة النقل الصباحية وأغرقت الشوارع ومحطات السكك الحديدية والمنازل وأوقفت الرحلات الجوية وتركت مئات الأشخاص بدون كهرباء.

وذكر المكتب الاسترالي للأرصاد الجوية أن أمطار سيدني خلال ساعات قليلة تجاوز منسوبها 100 ملليمتر، وهو مستوى يهطل في الأحوال الطبيعية على أكثر مدن البلاد سكانا خلال شهر نوفمبر- تشرين الثاني بأكمله.

وبينما رحب المزارعون بالأمطار بسبب ما عانوه من جفاف في الشهور القليلة الماضية، فقد تسبب الطقس في تعطل كبير في البنية الأساسية بسيدني.

أكثر من 8000 منزل بلا كهرباء

وذكر مطار سيدني، أكثر مطارات استراليا ازدحاما، أنه ألغى ما لا يقل عن 20 رحلة بعد إغلاق اثنين من مدراجه الثلاثة. وقالت كايت كيان المتحدثة باسم المطار "العاصفة شديدة إلى حد ما في المطار ومحيطه ... نشغل مدرجا واحدا مما يعني أن هناك تأخيرات ومن المرجح إلغاء بعض الرحلات".

وأفادت أوسغريد، أكبر شبكة وطنية للكهرباء، بأن العواصف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 8100 منزل في أنحاء سيدني وفي الساحل الأوسط.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن من المتوقع حدوث سلسلة من العواصف في معظم فترات اليوم قبل تراجع شدتها وأن تضرب رياح قوية شواطئ سيدني.

إدارة إسعاف كوينزلاند تقوم بتذكير الأشخاص بما يحتاجون إلى القيام به عند الإخلاء

وفي تناقض صارخ، زادت درجات الحرارة المرتفعة التي قاربت الأربعين درجة مئوية والرياح القوية من رقعة حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند. حيث يكافح رجال الإطفاء منذ نحو أسبوع لإخماد أكثر من 80 حريقا عبر الولاية الواقعة في شمال استراليا.

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