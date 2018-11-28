22 قتيلا في انفجار قرب مصنع للمواد الكيميائية في الصين

أسفر انفجار وقع قرب مصنع للمواد الكيميائية في شمال شرق الصين عن مقتل 22 شخصا وتدمير عشرات السيارات، في المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

الانفجار حدث بعد منتصف الليل بقليل في رصيف التحميل بجوار المصنع الذي تديره شركة هيبي شنغوا للصناعات الكيميائية في مدينة تشانغجياكو، وأدى إلى جرح 22 شخصا آخرين ودمر 38 شاحنة و 12 سيارة ركاب.