مستشار ترامب: لم أستمع لتسجيل قتل خاشقجي لأني لا أفهم العربية

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أنه لم يستمع للتسجيل الصوتي لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لأنه لا يتحدث العربية. وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال أعلى مستشار للشؤون الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا لم أستمع إليه (التسجيل الصوتي)" وأضاف: "لماذا تعتقدون أني استمعت إليه؟ ما الذي سأستفيد منه بعد سماعي له برأيكم؟".
وواصل بولتون نفيه للموضوع بالقول: "لا أتكلم العربية. ما الداعي للاستماع إليه دون فهم اللغة العربية؟".
لكنه شدد في المقابل أن "أشخاصا يتحدثون العربية استمعوا للتسجيل وشرحوا لنا الخلاصة". وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي حسب رأيه في التأكيد على أهمية التحالف مع الولايات المتحدة، حتى وإن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم مسبق بعملية الاغتيال.
من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رغبته في الاستماع للتسجيل الصوتي بسبب "فضاعته" على حد تعبيره.
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تجدر الإشارة أن التسجيل الصوتي أُلتقط في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أثناء قتل خاشقجي وتقطيع جثته من قبل فرقة اغتيال خاصة قدمت من الرياض. وقامت السلطات التركية بتقديم التسجيل الصوتي للإدارة الأمريكية.
وعلى هامش زيارة له لواشنطن الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "التسجيل مقزز وأن من استمع إليه، سيفهم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مخططة مسبقا". وأضاف: "هناك الطبيب الشرعي، الذي يبدو أنه يحب تقطيع الناس إلى أجزاء وهو يعطي النصائح للآخرين بينما يقوم بعمله.