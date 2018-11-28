مستشار ترامب: لم أستمع لتسجيل قتل خاشقجي لأني لا أفهم العربية

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أنه لم يستمع للتسجيل الصوتي لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لأنه لا يتحدث العربية. وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال أعلى مستشار للشؤون الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا لم أستمع إليه (التسجيل الصوتي)" وأضاف: "لماذا تعتقدون أني استمعت إليه؟ ما الذي سأستفيد منه بعد سماعي له برأيكم؟".

وواصل بولتون نفيه للموضوع بالقول: "لا أتكلم العربية. ما الداعي للاستماع إليه دون فهم اللغة العربية؟".